В парке Вингис пройдет акция протеста против фестиваля фейерверков

"Мы убеждены, что столица должна стать положительным примером и не создавать условия для проведения таких мероприятий как Вильнюсский фестиваль фейерверков, который состоится в парке Вингис в тот же день, что и акция протеста", – сказано в сообщении организаторов.

По словам активистов, массовое использование пиротехники приводит к загрязнению воздуха, почвы и воды, а шум наносит вред домашним и диким животным, пугает детей, больных людей и беженцев из Украины.