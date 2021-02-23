Тающий снег позволяет увидеть, где собачники выгуливают своих питомцев – эти места помечены экскрементами. В некоторых частях города этих "прелестей" так много, что жители вынуждены порой предпринимать и весьма оригинальные меры борьбы.
В социальных сетях одно за другим появляются требования заставить владельцев собак убирать за своими питомцами, поскольку некоторые участки похожи на "минные поля".
Жительницы Паневежиса организовали "Выставку экскрементов". Андрея и Дора "усовершенствовали" неприятные находки с помощью красок.
"Приглашаю на нашу с Дорой выставку в интернете "Весна экскрементов". Просим не есть экспонаты! Я надеюсь, вы оцените выставку на ужасно! Желаем не вступить в кучу", – так звучали слова презентации выставки.
Женщины и не подозревали, что организованная ими выставка будет столь популярной. Ею поделились больше 2700 раз.
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