Муниципалитет сообщает, что работы у плотины на ул. Й.Билюнаса будут проходить с 9 до 12 часов. Водителей просят выбирать другой маршрут.

Планируется, что сначала поднимут выломанную часть плотины. Вице-мэр Паневежиса Вальдемарас Якштас сказал BNS, что это сложная процедура, так как речь идет о большом фрагменте.

Напомним, что во вторник утром из-за того, что вода вырвала шлюз на плотине, поднялся уровень воды в реке Невежис. После обеда в тот же день брешь заделали, утечку воды остановили, однако был объявлен режим чрезвычайной ситуации.