В Паланге состоялась традиционная автогонка на 1006 км

aA

В субботу в полдень в Паланге стартовала традиционная автогонка Aurum на 1006 км. В ней принимала участие 31 команда. Победителем гонки стала команда Circle K – Lesta Racing Team на Audi R8 LMS. Второе место заняла команда Circle K Miles Plus Racing Team на таком же авто, как и первая, третье место досталось команде LG OLED PVCase by Porsche club на Porsche 911 GT3 CUP.