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В субботу в полдень в Паланге стартовала традиционная автогонка Aurum на 1006 км. В ней принимала участие 31 команда. Победителем гонки стала команда Circle K – Lesta Racing Team на Audi R8 LMS. Второе место заняла команда Circle K Miles Plus Racing Team на таком же авто, как и первая, третье место досталось команде LG OLED PVCase by Porsche club на Porsche 911 GT3 CUP.
Основной организатор и автор идеи автогонки - Дарюс Йонушис. Он считает, что зрители запоминают именно такую гонку, в которой победитель выясняется только после последнего круга.
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