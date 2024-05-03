В новом партийном рейтинге есть явный лидер

В рейтинге партий по-прежнему лидирует Социал-демократическая партия Литвы. Опрос, проведенный компанией Baltijos tyrimаi в апреле, показал, что если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за эту парию голосовали бы 17,8% жителей (в марте 17,4%).