В новом партийном рейтинге есть явный лидер

На втором месте рейтинга - Литовский союз крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса - 10,4% в апреле (в марте – 11,6%).
Похожее количество респондентов намерено голосовать за Союз отечества-Христианских демократов Литвы - 10% в апреле (в марте – 8,9%).
Далее следует демократический союз "Во имя Литвы" Саулюса Сквернялиса - в апреле 9,8% (в марте – 9,1% участников опроса).
За Партию труда в апреле планировали голосовать 5,7% респондентов (в марте – 5,6%), за Движение либералов – 5,4% (в марте – 4,9%). To
Далее идет "Заря Немана" - 4,3%, Литовская партия регионов - 3%, Партия свободы (2,9%), партия "Свобода и справедливость (2,1%), Избирательная акция поляков Литвы-союз христианских семей (2,1%), Литовская партия зеленых (1,1%), Национальное объединение (1%) и союз Народа и справедливости (центристы, народники) (0,4%).
1/4 участников опроса сказала, что не собирается голосовать или не знает, за кого будет голосовать.