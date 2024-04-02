В новом отчете ВОЗ Литва попала в список худших стран: статистика детского буллинга в интернете угнетает

Отчет был опубликован на прошлой неделе. Он охватывает данные по 44 странам. В отчете сказано, что в 2022 г. около 16% детей 11-15 лет столкнулись с буллингом в интернете, 4 года назад таких детей было 13%.

"Этот отчет – призыв ко всем обратить внимание на проблему насилия и буллинга", – сказал представитель ВОЗ Ханс Клюге.

15% мальчиков и 16% девочек сообщили, что за последние месяцы хотя бы раз сталкивались с буллингом в интернете, таковы данные исследования "Поведение детей школьного возраста" (Health Behaviour in School-aged Children). Агентство ООН отметило, что пандемия изменила отношения между детьми, пишет Science Alert.

"Виртуальные формы насилия между сверстниками стали особенно актуальны с началом пандемии COVID-19, когда во время карантина дети стали больше времени проводить в виртуальном пространстве", – сказано в отчете.