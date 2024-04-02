В новом отчете ВОЗ Литва попала в список худших стран: статистика детского буллинга в интернете угнетает

Отчет был опубликован на прошлой неделе. Он охватывает данные по 44 странам. В отчете сказано, что в 2022 г. около 16% детей 11-15 лет столкнулись с буллингом в интернете, 4 года назад таких детей было 13%.
"Этот отчет – призыв ко всем обратить внимание на проблему насилия и буллинга", – сказал представитель ВОЗ Ханс Клюге.
15% мальчиков и 16% девочек сообщили, что за последние месяцы хотя бы раз сталкивались с буллингом в интернете, таковы данные исследования "Поведение детей школьного возраста" (Health Behaviour in School-aged Children). Агентство ООН отметило, что пандемия изменила отношения между детьми, пишет Science Alert.
"Виртуальные формы насилия между сверстниками стали особенно актуальны с началом пандемии COVID-19, когда во время карантина дети стали больше времени проводить в виртуальном пространстве", – сказано в отчете.
11% девочек и мальчиков указали, что в последние несколько месяцев в школе над ними смеялись как минимум 2-3 раза в месяц, 4 года назад этот результат был 10%.
Чаще всего с буллингом в виртуальном пространстве сталкивались мальчики в Болгарии, Литве, Молдове и Польше, а реже – в Испании.
В отчете сказано, что 1 из 8 подростков признал, что насмехается над другими в интернете, это на 3% больше, чем в 2018 г.
Исследование было проведено по данным опроса 279 000 детей и подростков в 44 странах Европы, Центральной Азии и Канады.