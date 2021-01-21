О том, что в Литве можно наблюдать световые столбы, 15 января на своей странице в Facebook информировала Литовская гидрометеорологическая служба. По ее данным, их можно наблюдать во время арктических холодов.
Световой столб - это вертикальная полоса света, тянущая от Солнца во время его заката или восхода (ночью наблюдаются от Луны). Чаще всего это атмосферное явление можно наблюдать в холодное время года (не меньше -10 градусов) и в безветренную погоду (явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе)", – сказано на сайте ЛГС.
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