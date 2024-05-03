2024.05.03 07:34

В небе над Литвой зафиксирован светящийся летающий объект

 
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
Švytintis objektas danguje. Ramintos K. / R. Marčiulynaitės nuotr.
Švytintis objektas danguje. Ramintos K. / R. Marčiulynaitės nuotr.

2 мая поздно вечером, в 23 ч., в небе над Литвой был зафиксирован летающий светящийся и вращающийся объект. Его видели в Вильнюсе, в Каунасе, Плунге, Клайпеде, Утене, Аникщай и других городах страны. Жители, зафиксировавшие это явление, поделились фотографиями с Delfi.

Согласно другим похожим случаям, такие объекты – это сгорающая в атмосфере несущая часть ракеты. Вероятно, над Литвой замечена вторая ступень ракеты Space X Falcon 9.

"Мы с дочерью сидели у огня, когда заметили светящийся объект. Я сфотографировала его. Мы гадали, что это может быть? Может, НЛО, а может дрон?", – писала Delfi Раминта К. из Аникщайского района.

"Это невероятно и вместе с тем интересно, что это?", – вопрошала Рута Сребалене из Утены.

"В окрестностях Пуни замечена ракета, 2 мая, в 22:55 ч.", – писал Delfi Рамунас Пашкявичюс.

"Мы вышли во двор, чтобы посмотреть на северное сияние и вдруг на юге увидели свет. Сначала не поняли, что это и откуда. Мы сначала думали, что это спутник, шутили, что это пришельцы. Так и наблюдали, пока он летел по небу. Я еще сказала мужу, "Это от Элона что-то летит". Впечатляюще было", – сказала Лина Марчюлинайте из Варенского района.

"Ощущение было не очень приятное, поскольку объект становился ярче, быстро двигался. Но впечатление нереальное, такого никогда не видели! Никаких звуков не было", – сказала Эгле Масалскене из Вильнюса.

"Когда я увидела первое фото - испугалась, через телефон казалось, что я фотографирую Луну. А ведь ее не должно быть.Я подумала, видят ли это все или только я? А оказывается весь фейсбук пестрит сообщениями – ракета Space X Falcon 9", – писала Раса Тамашаускайте из Клайпедского района.

Об этом объекте сообщали и "охотники" за интересными небесными явлениями Sky Chasers LT.

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