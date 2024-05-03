В небе над Литвой зафиксирован светящийся летающий объект

"Мы с дочерью сидели у огня, когда заметили светящийся объект. Я сфотографировала его. Мы гадали, что это может быть? Может, НЛО, а может дрон?", – писала Delfi Раминта К. из Аникщайского района.

"Мы вышли во двор, чтобы посмотреть на северное сияние и вдруг на юге увидели свет. Сначала не поняли, что это и откуда. Мы сначала думали, что это спутник, шутили, что это пришельцы. Так и наблюдали, пока он летел по небу. Я еще сказала мужу, "Это от Элона что-то летит". Впечатляюще было", – сказала Лина Марчюлинайте из Варенского района.