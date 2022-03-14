Во вторник солнечный антициклон ослабеет и уйдет, уступив место зоне низкого давления. Это обусловит более высокую облачность, однако осадков не ожидается. Ночью будет 0–5 градусов мороза, как обычно холоднее будет на востоке. Днем будет 6–10 градусов тепла, на юго-западе больше 10 градусов.
В среду над Литвой с северо-востока пройдет малоактивный холодный атмосферный фронт, снова похолодает. Будет облачно, но вероятность осадков невелика. Ночью от 4 градусов мороза на востоке до 1 градуса тепла у моря. Днем на востоке будет всего 4–6 градусов тепла, а на западе 7–9, около моря местами до 10 градусов тепла.
В четверг ожидается приход арктического антициклона – давление увеличится, будет ясно. Ночью 1–6, на востоке местами 8 градусов мороза, днем почти повсюду будет 2–5 градусов тепла.
В пятницу и ночью и днем будет ясно и без осадков. Ночью будет 2–7, а на востоке 9-10 градусов мороза. Днем в тени будет всего 3–6 градусов тепла, но на солнце, конечно, будет теплее.
В выходные прогнозируют спокойную и сухую погоду. Ночи еще будут холодными, а днем уже будет теплее.
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