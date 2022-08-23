В Музее оккупации и борьбы за свободу - день открытых дверей

23 августа – Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма и День Балтийского пути.
23 августа 1939 года был подписан пакт о ненападении между СССР и Германией, провели линию раздела Центральной и Восточной Европы.
23 августа 1989 г. литовский "Саюдис" вместе с эстонским и латвийским народными фронтами провели акцию "Балтийский путь", во время которой 2 млн. человек вышли, взялись за руки и составили живую цепь от Вильнюса до Таллина и потребовали независимости.
Адрес музея ул. Ауку, 2А, Вильнюс.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: третий этап либерализации отсрочат на 3-4 года
Третий этап либерализации рынка электроэнергии...
Эфир Delfi: Пономарев, убийство Дугиной, дети беженцев в Литве - образование
ФСБ молниеносно "раскрыла дело" об убийстве Дарьи...
Глава МИД: если ЕС не запретит визы для россиян, Литва будет искать региональное решение
Если Евросоюз ( ЕС ) не договорится о невыдаче...
Вильнюсский троллейбусный парк начал экономить: часть жителей может остаться без транспорта
Только в июле этого года вильнюсские троллейбусы...
На улице Гележинё Вилко будут большие заторы: укладывают новый асфальт
ЗАО "Гринда" ( Grinda ) информирует, что на этой неделе будут...