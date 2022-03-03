В центре регистрации иностранцев в Медининкай произошли беспорядки. Нелегалы бросали в пограничников еду, ломали забор и оказывали сопротивление, поэтому пришлось применить слезоточивый газ. Помощь врачей никому не потребовалась. Когда две женщины "потеряли сознание", врачи констатировали, что они притворяются.