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Служба охраны госграницы Литвы сообщает, что за последние сутки в Литву не впустили двоих нелегалов. Еще двое нелегалов, вероятно, афганцев, были задержаны на границе, их перевозил гражданин Польши.
В центре регистрации иностранцев в Медининкай произошли беспорядки. Нелегалы бросали в пограничников еду, ломали забор и оказывали сопротивление, поэтому пришлось применить слезоточивый газ. Помощь врачей никому не потребовалась. Когда две женщины "потеряли сознание", врачи констатировали, что они притворяются.
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