aA
В Мариямпольской больнице одному человеку по ошибке ввели 5 доз вакцины от коронавируса, сообщает портал 15min.lt.
В Мариямпольской больнице одному человеку по ошибке ввели 5 доз вакцины от коронавируса
© Reuters / Scanpix

"Случилось так, что не разбавили вакцину и все 5 доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось", – сказал директор больницы Мантас Чесна.

По его словам, женщина чувствует себя хорошо, только ощущает сильную боль в месте укола.

По словам Чесны, после инцидента проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями компании Pfizer.

Инцидент произошел в середине января, человек допустил ошибку, было начато расследование, оно завершится 28 января.

Из-за этого инцидента 4 человека не получили вакцину.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Представитель нетрадиционной медицины из США: старые мифы о новой вакцине (1)

Врач-остеопат из США стоит за распространением слухов...

Офис президента: с AstraZeneca ведутся напряженные переговоры (6)

В данный момент Евросоюз ведет напряженные переговоры...

Эксперты рекомендуют правительству Литвы продлить карантин – в числе приоритетов школы и бизнес (25)

После заседания независимых экспертов, состоявшегося 25...

Коронавирус: вакцина Moderna не боится новых штаммов, Украина отменяет жесткий карантин (5)

Компания Moderna заявила , что ее вакцина создает...

TOP новостей

Вирусолог о ситуации в Литве: надо переждать январь и февраль (12)

Докторант вирусологии и биоинформатики Кембриджского...

Коронавирус в Литве: 1278 новых случаев, скончались 24 человека (4)

За минувшие сутки в Литве подтверждены 1278 новых...

В Мариямпольской больнице одному человеку по ошибке ввели 5 доз вакцины от коронавируса (38)

В Мариямпольской больнице одному человеку по ошибке...

В больницы поступают пациенты, получившие травмы на скользких улицах (10)

После смены погоды тротуары в Вильнюсе покрылись льдом....

Профессор предлагает не рисковать: открывать школы в Литве еще рано (22)

Профессор Литовского университета медицинских наук...