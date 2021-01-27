В Мариямпольской больнице одному человеку по ошибке ввели 5 доз вакцины от коронавируса

"Случилось так, что не разбавили вакцину и все 5 доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось", – сказал директор больницы Мантас Чесна.
По его словам, женщина чувствует себя хорошо, только ощущает сильную боль в месте укола.
По словам Чесны, после инцидента проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями компании Pfizer.
Инцидент произошел в середине января, человек допустил ошибку, было начато расследование, оно завершится 28 января.
Из-за этого инцидента 4 человека не получили вакцину.
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