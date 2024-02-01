В магазине был обнаружен российский товар: сеть предприняла меры

С редакцией связался читатель Гинтарас и рассказал, что в Кивишкес (Вильнюсский район) в магазине Aibė обнаружил произведенный в России томатный соус. На упаковке написано, что это "Марка Номер 1 в России".
"Посмотрите, что продают в Aibė в Вильнюсском районе – я чего-то не понимаю. Это нормально?", – писал Гинтарас.
Глава Коммерческого департамента Aljansas Aibė Жидре Баскутите сказала Delfi, что они получили информацию об этом неприятном факте в прошлую пятницу.
"Aljansas Aibė берет на себя ответственность за это происшествие. Мы благодарим покупателя за внимательность и за информацию. Мы проверили информацию и выяснили, что в Кивишкес этот товар был. Его сразу же изъяли из продажи", – сказала Баскутите.
По ее словам, в базе данных информации об этом товаре нет, значит, он попал на прилавок по ошибке, из-за невнимательности работников магазина.
"Aljansas Aibė делает все возможное, чтобы такие товары-"привидения" не появлялись. В контексте сегодняшнего дня мы понимаем, насколько важно ответственно выбирать товар. Мы поддерживаем литовскую продукцию и всегда стараемся ввозить интересные и разные товары из дружественных стран", – сказала Баскутите.
На упаковке товара было указано, что его импортер - компания Rivona (компания группы Norfа). Однако пресс-секретарь Norfos mažmenа Дарюс Рилишкис сказал, что с начала войны Rivona товары из России не привозит.
"Или это какие-то остатки, или кто-то по инерции печатает такие этикетки. Мы с этим случаем не связаны", – сказал Рилишкис.