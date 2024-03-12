В магазинах фиксируется рост цен: виной тому может быть приближение Пасхи

За месяц больше всего подорожал рис - на 30%.

"В декабре было достигнуто "дно", а с января цены снова стали расти", – сказал экономист Альгирдас Барткус.

По данным портала Pricer.lt, в магазинах снова фиксируется рост цен. Предполагается, что цены растут из-за приближения Пасхи.

"В розничной торговле нет такого оборота, какой планировался поэтому его пытаются поднять, путем повышения цен", – сказал представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

Жители также говорят, что видят повышение цен.

"Приходить и видишь, во всех магазинах цены выше", – сказал один житель.

Подорожал не только рис, но и филе сельди (17%), черный чай (11,4%), вареная колбаса (10,3%), картошка (8,9%).