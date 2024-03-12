В магазинах фиксируется рост цен: виной тому может быть приближение Пасхи

За месяц больше всего подорожал рис - на 30%.
"В декабре было достигнуто "дно", а с января цены снова стали расти", – сказал экономист Альгирдас Барткус.
По данным портала Pricer.lt, в магазинах снова фиксируется рост цен. Предполагается, что цены растут из-за приближения Пасхи.
"В розничной торговле нет такого оборота, какой планировался поэтому его пытаются поднять, путем повышения цен", – сказал представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.
Жители также говорят, что видят повышение цен.
"Приходить и видишь, во всех магазинах цены выше", – сказал один житель.
Подорожал не только рис, но и филе сельди (17%), черный чай (11,4%), вареная колбаса (10,3%), картошка (8,9%).
"В Европе ежегодно уменьшают квоты на отлов сельди, поэтому естественно, что при снижении количества растет цена. Вероятно, она будет расти и в будущем. Что касается риса, то все мы знаем, какая напряженная ситуация сейчас на Красном море. Расходы на транспортировку значительно выросли", – сказала представитель Maxima Раминта Гецявичюте.
Также говорил и глава Norfa Дайнюс Дундулис.
"Рис подорожал из-за войны в Азии, но это не тот товар, который сильно влияет на розничную торговлю", – сказал он.
Что касается февраля, то самые дешевые товары подорожали, по сравнению с январем, выясняется, что бананы подешевели на 24,2%, овсяные хлопья – на 26,8%, а самый дешевый черный хлеб - на 27,2%.
Торговцы говорят, что снижение цен на эти товары обусловлено снижением цен на сырье.