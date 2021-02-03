В Литву возвращаются морозы, местами будет -24 градусa

Синоптики прогнозируют, что в ночь на 4 февраля будет облачно, местами возможны прояснения. На юге страны пройдет снег.

Местами ожидается метель и гололед. Температура 3–8, на севере до 11 градусов мороза. Днем небольшой снег пройдет только местами. В первой половине дня будет 2–7 градусов мороза, потом похолодает.

5 февраля во многих районах ожидается небольшой снег. Ночью будет 10–15, на западе 7–9 градусов мороза, днем 3–8 градусов мороза.

6 февраля пройдет небольшой снег. Ночью будет 11–16, местами до 19 градусов мороза, днем 5–10 градусов ниже нуля.

В ночь на воскресенье будет очень холодно. Местами выпадет небольшой снег. Ночью будет 15–20, местами до 24 градусов мороза, днем 7–12 градусов мороза.

8 февраля без осадков. Усилится восточный, северо-восточный ветер. Ночью будет 13–18, местами до 21 градуса мороза, днем 8–13 градусов мороза.