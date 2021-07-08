В Литву возвращается знойная погода

В четверг днем на юге, на востоке и в центральной Литве будет 30-32 градуса тепла. В Жемайтии жару приостановят кратковременные, местами сильные дожди. Там температура составит 27-29 градусов тепла. Небольшие дожди возможны и на море, где будет 25-26 градусов тепла. На восток дождевые облака, скорее всего, не придут. В этой части Литвы будет малооблачно. В Вильнюсе воздух прогреется до 31, а в Каунасе до 32 градусов тепла.
В пятницу ночью будет тепло. Температура составит 20-22 градуса тепла, только на востоке будет 18 градусов. Дождевые облака с запада уйдут. Небольшие дожди там возможны только в первой половине ночи. Днем без осадков. По всей стране воздух прогреется до 30-34 градусов тепла.
В субботу днем на западе прогнозируют ливневые дожди, температура немного снизится.
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