В Литву возвращается приятное тепло

В ночь на воскресенье небольшие дожди пройдут местами на юге страны. Наибольшая вероятность дождя - в первой половине ночи, позже будет без осадков, ожидается больше прояснений. Больше всего прояснений будет в северных районах Литвы. Ветер успокоится, температура опустится до 2-7 градусов тепла.

В воскресенье днем будет еще теплее. До вечера ожидается переменная облачность, часто будет светить солнце. Осадков не прогнозируют. Будет дуть слабый северо-восточный ветер. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов. На Куршской косе будет всего 12 градусов тепла.