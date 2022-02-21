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В понедельник днем погоду в Литве обусловит активный атлантический циклон. До обеда будет пасмурно, дождь, местами мокрый снег. После обеда на большей части территории ожидаются прояснения, дождь, местами мокрый снег.
В Литву возвращается холодная погода
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Будет дуть сильный юго-западный ветер, на западе Литвы его порывы будут достигать 15-20 м/с, у моря до 25 м/с. Температура днем составит 4-8 градусов тепла.

Во вторник севернее Литвы пройдет циклон, похолодает. И ночью и днем будет пасмурно, время от времени ожидаются осадки, в основном мокрый снег и снег. Будет дуть сильный северо-западный ветер, во многих районах его порывы составят 15-20 м/с, ночью у моря 25 м/с. Ночью будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, гололед, днем будет 0-4 градуса тепла.

В среду ночью циклон уйдет, но во многих районах пройдут небольшие дожди, днем с запада придет еще один циклон, осадки возможны лишь местами на юго-западе, в основном мокрый снег. Ночью ветер успокоится. Ожидаются прояснения, будет 1-6 градусов мороза, днем будет облачно с прояснениями, будет от 1 градуса мороза на востоке до 4 градусов тепла на западе. Ночью гололед.

В четверг погоду обусловит зона высокого давления, ожидается переменная облачность, особых осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман и гололед. Ночью будет 2-7 градусов мороза, у моря около 0, днем 1-6 градусов тепла. Днем усилится ветер.

В пятницу с запада придет атмосферный фронт, поэтому ночью на западе, а днем во многих районах ожидаются осадки, в основном мокрый снег, дождь. Будет дуть сильный ветер. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла днем 1-6 градусов тепла.

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