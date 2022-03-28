В Литву придет более холодная масса воздуха

Во второй половине дня с севера придет атмосферный фронт, местами, в основном на севере, пройдут небольшие дожди. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, местами до 22 м/с. Ненадолго придет теплая масса воздуха, днем будет 8–13 градусов тела, у моря 7 градусов тепла.

В ночь на вторник над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность, местами пройдут осадки, в основном дождь и мокрый снег. Будет дуть сильный и холодный ветер, местами порывы будут достигать 15–17 м/с. Ночью будет 0–5 градусов тепла, на севере до 1–2 градусов мороза.

Во вторник днем более высокая облачность ожидается на юге страны, в остальной части ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные несильные осадки, в основном дождь и мокрый снег, до вечера осадки охватят большую часть территории страны. Будет дуть сильный и холодный ветер. Похолодает. Днем будет всего 4–9 градусов тепла.

В ночь на среду облака рассеются, небо станет ясным, возможен небольшой мокрый снег. Ветер успокоится. Температура опустится до 2–7 градусов мороза.

В среду днем облачность увеличится, местами, в основном на севере, возможны небольшие осадки, в основном мокрый снег. Днем будет всего 2–7 градусов тепла.

В четверг ожидается переменная облачность, кратковременные небольшие осадки ожидаются лишь местами. Ночью будет 2–7 градусов мороза, днем 3–8 градусов тепла.

По нынешним прогнозам, в пятницу вероятность осадков минимальная. Ночью будет чуть ниже нуля, днем - чуть выше.