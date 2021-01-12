В Литву поступила четвертая партия вакцины от COVID-19 – более 25 000 доз

Об этом информировала BNS в понедельник представитель министра здравоохранения Айсте Шукшта.

Первая партия вакцины поступила в Литву в конце декабря, в общей сложности страна получила уже более 66 тыс. доз вакцины.

Сейчас проводится вакцинация медиков, других работников больниц, волонтеров, тяжелых больных. Во вторник начнется вакцинация подопечных и персонала больниц по длительному ходу и домов опеки.