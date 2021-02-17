"На сегодняшний день выдано почти 800 разрешений белорусам приехать в Литву по гуманитарным причинам, эти разрешения - возможность для подвергающихся преследованиям приехать в Литву, они могут остаться здесь и вернуться в свою страну, когда больше не будут ощущать опасность", - сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Разрешение МВД выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам - таким, как политические обстоятельства или иные угрозы. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.

Это правило применяется с 11 августа. Граждане Беларуси, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по поводу выдачи шенгенской визы. При этом они должны предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин. Шенгенская виза позволяет приехать на территорию Шенгена и находиться в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в течение полугода с даты первого приезда.

Кроме того, граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут обратиться с прямой просьбой о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать такую просьбу пункту пограничного контроля, Службе охраны госграницы Литвы или, попав в Литву, Департаменту миграции.

После рассмотрения просьбы предоставляется одна из форм убежища: статус беженца или дополнительная охрана. При этом предоставляется вид на жительство в Литве.