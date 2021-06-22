Местами будут идти сильные ливни, град, усилится ветер до опасных 15–18 м/с. Днем будет 30–33 градусов тепла, у моря и в Жемайтии 28–29 градусов.

В среду ночью на западе ожидаются небольшие дожди с грозами. Ночью будет 17–22 градуса тепла.

В среду днем на большей части территории страны пройдут кратковременные ливни с грозами. Во время грозы ветер усилится до 15–18 м/с, возможен град. Днем будет 28–33 градуса тепла, теплее будет на востоке, на западе будет прохладнее - до 24–26 градусов.

В канун Ивана Купалы ближе к полуночи местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Будет 22–27 градусов тепла. В четверг утром будет 16–21 градус тепла.

В четверг днем во многих районах ожидаются кратковременные осадки, в разных районах пройдут грозы. Днем будет 26–31 градус тепла, на западе 23–25 градусов выше нуля.