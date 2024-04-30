В Литву идет теплая погода, но потом ждут перемены

Синоптик Паулюс Старкус сказал журналистам телеканала LNK, что последние дни апреля подарят нам летнее тепло.
"Конечно, нас еще ждет последний месяц весны – май. Но в ближайшие дни особых перемен погоды не ожидается.
Поэтому днем все будет, как сейчас – солнечно, чуть более высокая облачность ожидается на северо-западе страны, но в других районах должно быть сухо и солнечно. Такая погода продержится до конца недели", – сказал синоптик.
В среду и в четверг ветер должен успокоиться, будет тепло. С пятницы немного похолодает. А в начале следующей недели ждет более серьезное похолодание.
"В пятницу и в субботу будет 18–23 градуса тепла. Это довольно много для такого времени года. В начале следующей недели температура снизится еще больше", – прогнозирует Старкус.
На вопрос, можно ли уже прятать пиджаки и куртки, он ответил: "Думаю, что они еще понадобятся. Мы видим, что погода непостоянная. Может быть и похолодание, и сырые периоды", – сказал Старкус.
По его словам, пока сложно прогнозировать, каким в этом году будет лето. Однако долгосрочные тенденции показывают, что будут и жаркие и более прохладные периоды.
"Надо ко всему быть готовыми", – сказал Старкус.