В Литву идет теплая погода, но потом ждут перемены

Синоптик Паулюс Старкус сказал журналистам телеканала LNK, что последние дни апреля подарят нам летнее тепло.

"Конечно, нас еще ждет последний месяц весны – май. Но в ближайшие дни особых перемен погоды не ожидается.

Поэтому днем все будет, как сейчас – солнечно, чуть более высокая облачность ожидается на северо-западе страны, но в других районах должно быть сухо и солнечно. Такая погода продержится до конца недели", – сказал синоптик.

В среду и в четверг ветер должен успокоиться, будет тепло. С пятницы немного похолодает. А в начале следующей недели ждет более серьезное похолодание.

"В пятницу и в субботу будет 18–23 градуса тепла. Это довольно много для такого времени года. В начале следующей недели температура снизится еще больше", – прогнозирует Старкус.