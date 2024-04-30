2024.04.30 11:24

В Литву идет теплая погода, но потом ждут перемены

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В ближайшие дни воздух прогреется до 25 градусов тепла, но синоптики предупреждают, что настоящее лето еще не наступит, могут вернуться даже заморозки.

Синоптик Паулюс Старкус сказал журналистам телеканала LNK, что последние дни апреля подарят нам летнее тепло.

"Конечно, нас еще ждет последний месяц весны – май. Но в ближайшие дни особых перемен погоды не ожидается.

Поэтому днем все будет, как сейчас – солнечно, чуть более высокая облачность ожидается на северо-западе страны, но в других районах должно быть сухо и солнечно. Такая погода продержится до конца недели", – сказал синоптик.

В среду и в четверг ветер должен успокоиться, будет тепло. С пятницы немного похолодает. А в начале следующей недели ждет более серьезное похолодание.

"В пятницу и в субботу будет 18–23 градуса тепла. Это довольно много для такого времени года. В начале следующей недели температура снизится еще больше", – прогнозирует Старкус.

На вопрос, можно ли уже прятать пиджаки и куртки, он ответил: "Думаю, что они еще понадобятся. Мы видим, что погода непостоянная. Может быть и похолодание, и сырые периоды", – сказал Старкус.

По его словам, пока сложно прогнозировать, каким в этом году будет лето. Однако долгосрочные тенденции показывают, что будут и жаркие и более прохладные периоды.

"Надо ко всему быть готовыми", – сказал Старкус.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии