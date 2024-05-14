В Литву идет долгожданное тепло

Днем воздух прогреется до 16-21 градуса тепла. Немного прохладнее будет в восточной части страны, – на юго-западе.

Погода особо не изменится и вечером. Облака рассеются, небо будет ясным. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер.

В среду будет солнечно и сухо. Будет дуть юго-восточный ветер. Самая высокая температура будет около 15 - 20 градусами тепла.