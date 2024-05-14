В Литву идет долгожданное тепло

Днем воздух прогреется до 16-21 градуса тепла. Немного прохладнее будет в восточной части страны, – на юго-западе.
Погода особо не изменится и вечером. Облака рассеются, небо будет ясным. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер.
В среду будет солнечно и сухо. Будет дуть юго-восточный ветер. Самая высокая температура будет около 15 - 20 градусами тепла.
Вероятность дождя в четверг будет низкой. Юго-восточный, южный ветер ночью утихнет, а днем вновь усилится до 6-11 м/с. Ночью похолодает до 3-8 градусов, заморозков на поверхности почвы вновь не избежать, днем температура будет 16-21 градусов тепла.
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