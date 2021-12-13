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В понедельник утром в Литву были доставлены первые вакцины от коронавируса для детей в возрасте 5-11 лет, подтвердили BNS в Министерстве здравоохранения.
Vaikų skiepijimas nuo COVID-19
Vaikų skiepijimas nuo COVID-19
© AFP/Scanpix

В страну доставлено 78 тыс. доз вакцины Comirnaty, созданной компаниями BioNTech и Pfizer.

Вакцинацию детей планируется начать 15-16 декабря, когда вакцины будут доставлены в учреждения здравоохранения, которые занимаются вакцинацией.

Европейское фармагентство рекомендует прививать от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет.

Вакцины будут вводить в плечевую мышцу, между первой и второй дозой будет перерыв в три недели.

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Кроме того, для детей этой возрастной группы будут вводиться вакцины меньшей концентрации – в них будет 10 микрограммов COVID-19 mRNR (действующего вещества).

В вакцинах Comirnaty, предназначенных для детей 12 лет и старше, содержится 30 микрограммов COVID-19 mRNR.

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