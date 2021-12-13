В страну доставлено 78 тыс. доз вакцины Comirnaty, созданной компаниями BioNTech и Pfizer.
Вакцинацию детей планируется начать 15-16 декабря, когда вакцины будут доставлены в учреждения здравоохранения, которые занимаются вакцинацией.
Европейское фармагентство рекомендует прививать от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет.
Вакцины будут вводить в плечевую мышцу, между первой и второй дозой будет перерыв в три недели.
Кроме того, для детей этой возрастной группы будут вводиться вакцины меньшей концентрации – в них будет 10 микрограммов COVID-19 mRNR (действующего вещества).
В вакцинах Comirnaty, предназначенных для детей 12 лет и старше, содержится 30 микрограммов COVID-19 mRNR.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В новых рейтингах – затишье перед бурей: результат может быть неожиданным (52)
Затишье перед бурей – так политологи оценили...
Цены на отопление в Литве вызывают беспокойство: в декабре на 60% выше, чем года назад (20)
Центральное отопление за год в Литве подорожало на...
Экономист: действия Китая нанесут Литве больший ущерб, чем лишение транзита белорусских удобрений (48)
Действия Китая, которыми он пытается сковать литовский...
Правительство Литвы решает, когда можно будет отозвать действие "паспорта возможностей" (18)
Правительство Литвы обсуждает, когда можно будет...
Коронавирус в Литве унес жизни двоих человек младше 30 лет
В минувшие выходные Литву потрясло известие о смерти...