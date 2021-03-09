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В Литву во вторник поступило еще 33,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca, сообщило Министерство здравоохранения.
В Литву доставлено еще 33,6 тыс доз вакцины AstraZeneca
© AFP / Scanpix

Как сообщает Минздрав, это уже пятая партия вакцины этого производителя, все дозы за два дня будут распределены между центрами вакцинации по всей Литве.

К 9 марта в стране использовано в общей сложности 52,7 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

Литва получила уже в общей сложности 390 тыс. вакцины от COVID-19 от трех производителей - BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

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