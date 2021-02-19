В Литву доставлено 24 000 доз вакцины AstraZeneca от коронавируса

Как сообщило Министерство здравоохранения Литвы, все эти вакцины будут распределены между муниципальными центрами вакцинации и будут предназначаться для вакцинации людей старшего возраста.

Напомним, в среду правительство приняло решение о том, что Литва закупит 16,8 тыс. дополнительных доз вакцины Novavax от коронавируса. В феврале Кабмин уже подтверждал, что Литва приобретет 616,2 тыс. доз этой вакцины по планирующемуся договору Еврокомиссии с производителем.

Кроме того, в прошлую субботу на склад Центра экстремальных ситуаций для здоровья (ЦЭСЗ)была доставлена девятая партия вакцин против коронавируса BioNTech & Pfizer, состоящая из 29 250 доз.