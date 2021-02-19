В Литву доставлено 24 000 доз вакцины AstraZeneca от коронавируса

Как сообщило Министерство здравоохранения Литвы, все эти вакцины будут распределены между муниципальными центрами вакцинации и будут предназначаться для вакцинации людей старшего возраста.
Напомним, в среду правительство приняло решение о том, что Литва закупит 16,8 тыс. дополнительных доз вакцины Novavax от коронавируса. В феврале Кабмин уже подтверждал, что Литва приобретет 616,2 тыс. доз этой вакцины по планирующемуся договору Еврокомиссии с производителем.
Кроме того, в прошлую субботу на склад Центра экстремальных ситуаций для здоровья (ЦЭСЗ)была доставлена девятая партия вакцин против коронавируса BioNTech & Pfizer, состоящая из 29 250 доз.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Диписточники: ЕС в понедельник может договориться о санкциях для должностных лиц РФ (79)
Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза ( ЕС )...
Учителя получают странные письма: если не будут тестироваться, их отстранят от работы и не будут платить зарплаты (11)
В Литве начата вакцинация работников детских садов и...
"Delfi Главное": сравниваем карантины в Польше и странах Балтии (3)
Смягчения и ужесточения карантина , количество...
Мужчина, инвестировавший в солнечную энергетику, был разочарован: почти половину электроэнергии приходится отдавать (140)
Мужчина, инвестировавший в солнечную электростанцию 9000...
В Сантаришкской клинике от коронавируса привили Ландсбергиса и Адамкуса (60)
В четверг в Сантаришкской семейной клинике начали...