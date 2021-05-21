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В Литву в пятницу поступило 18 тыс. доз вакцины Moderna и 16,8 тыс. доз вакцины AstraZeneca, сообщил Министерство здравоохранения.
В Литву доставлено 18 000 доз вакцины Moderna и 16 800 доз вакцины AstraZeneca
© Reuters / Scanpix

Как сообщается, на сегодняшний день Литва получила 141,6 тыс. доз вакцины Moderna, на прививки населению использовано 127 тыс. доз. Между тем доз созданной AstraZeneca вакцины Vaxzevria на сегодняшний день получено 336,5 тыс., использовано 294,2 тыс. доз.

Хотя бы одной дозой вакцины в Литве привито 919 тыс. жителей - 32,9% населения.

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