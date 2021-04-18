В Литву доставлена седьмая партия вакцины от коронавируса Moderna - 19 200 доз

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В воскресенье фармацевтическая компания Moderna доставила в Литву седьмую партию вакцин от коронавируса (COVID-19), в ней - 19 200 доз. Министерство здравоохранения заявило, что вакцины будут распределены между муниципалитетами в течение двух дней.
На сегодняшний день в Литву поступило 62,4 тыс. доз вакцины Moderna, 60,6 тыс. были использованы для вакцинации населения.
Вакциной от COVID-19 в Литве уже привито 563,4 тыс. человек, или 20,1% населения.
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