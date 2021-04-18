aA
В воскресенье фармацевтическая компания Moderna доставила в Литву седьмую партию вакцин от коронавируса (COVID-19), в ней - 19 200 доз. Министерство здравоохранения заявило, что вакцины будут распределены между муниципалитетами в течение двух дней.
В Литву доставлена седьмая партия вакцины от коронавируса Moderna - 19 200 доз
© AP / Scanpix

На сегодняшний день в Литву поступило 62,4 тыс. доз вакцины Moderna, 60,6 тыс. были использованы для вакцинации населения.

Вакциной от COVID-19 в Литве уже привито 563,4 тыс. человек, или 20,1% населения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Предложение правительства об отсрочке ревакцинации вызвало бурную реакцию: в медицине так не делают (97)

Предложение правительства Литвы , связанное с...

Президент Литвы: до июля получим 310 тысяч дополнительных доз вакцины Pfizer (22)

До конца июня Литва получит 310 тыс. дополнительных доз...

TOP новостей

Lina Antanavičienė

В этой стране о пандемии теперь напоминают только маски: это единственный способ разрешить ужасную ситуацию (48)

Израиль , мировой лидер по вакцинации, возвращается к...

Jonė Kučinskaitė

Новое требование может стать еще одним вызовом для выпускников: если не выполнят, не будут допущены к экзаменам (2)

Выпускники этого года учились дистанционно почти весь...

Правительство разрешило возобновить работу, но кинотеатры не откроют свои двери еще несколько недель (7)

Правительство разрешило возобновить работу...

Россия и Беларусь заявили о предотвращении переворота и покушения на Лукашенко. Их якобы планировали на 9 мая (314)

Федеральная служба безопасности ( ФСБ ) России и Комитет...

Коронавирус в Литве: 726 новых случаев, скончались 6 человек (23)

За минувшие сутки в стране было выявлено 726 новых...