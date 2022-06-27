В Литве ждет неделя стихийной жары: температура поднимется выше 30 градусов

Воздух прогреется до 28–33 градусов, на солнце еще жарче, поэтому на улице много времени провести не получится.

Во вторник погода будет меняться. Ночью без осадков. будет спокойно, душно и очень тепло, 17–22 градуса. Днем местами возможны кратковременные дожди, местами дожди с грозами. Воздух прогреется до 30–33 градусов.

В среду местами возможны кратковременные ливневые дожди с грозами. Днем местами дожди будут сильными, кое-где ожидается град, поднимется сильный ветер. Ночь будет душной и теплой, 16–21 градус тепла, днем снова воздух прогреется до 30–32 градусов, только на севере из-за осадков будет на несколько градусов меньше.

В последний день июня снова установится зона высокого давления. Вероятность осадков будет невелика, днем снова местами могут пройти кратковременные дожди с грозами. Ночью 16–21, днем 27–32 градусов тепла.

В пятницу погода почти не будет отличаться от того, что было накануне. После сухой и душной ночи, днем возможны небольшие осадки. Ночью будет 16–21, днем 27–32 градусов тепла.

В выходные на западе будет немного прохладнее, ожидаются кратковременные дожди с грозами. На востоке страны по-прежнему ожидается жара, вероятность осадков невелика.