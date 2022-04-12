В Литве зарегистрировано более 43 тысяч военных беженцев из Украины

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 857 беженцев, из них 334 - несовершеннолетние, среди которых 87 детей до шести лет.
Недельный среднесуточный показатель прибывающих из Украины, по последним данным, составляет 489 человек.
Примерно треть прибывших украинцев зарегистрирована в Вильнюсском центре регистрации, около 6 тыс. - в Каунасском.
Почти 4,9 тыс. прибывших в Литву беженцев - это дети в возрасте до шести лет, 13,4 тыс. - в возрасте от 6 до 18 лет. Более 1,9 тыс. - люди в возрасте старше 65 лет.
Большинство прибывших подали прошения о предоставлении временного вида на жительство по гуманитарным причинам. Большая часть прибывающих - женщины и дети.
По данным ООН, за период начатой Россией месяц назад войны в Украине эту страну покинуло более 4,5 млн жителей, в общей сложности свои дома вынуждены были оставить еще более 7,1 млн человек.
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