В Литве зарегистрировано более 43 тысяч военных беженцев из Украины

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 857 беженцев, из них 334 - несовершеннолетние, среди которых 87 детей до шести лет.

Недельный среднесуточный показатель прибывающих из Украины, по последним данным, составляет 489 человек.

Примерно треть прибывших украинцев зарегистрирована в Вильнюсском центре регистрации, около 6 тыс. - в Каунасском.

Почти 4,9 тыс. прибывших в Литву беженцев - это дети в возрасте до шести лет, 13,4 тыс. - в возрасте от 6 до 18 лет. Более 1,9 тыс. - люди в возрасте старше 65 лет.

Большинство прибывших подали прошения о предоставлении временного вида на жительство по гуманитарным причинам. Большая часть прибывающих - женщины и дети.

По данным ООН, за период начатой Россией месяц назад войны в Украине эту страну покинуло более 4,5 млн жителей, в общей сложности свои дома вынуждены были оставить еще более 7,1 млн человек.