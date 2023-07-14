В Литве за сверх нагрузку во время саммита НАТО сотрудники полиции получат повышенную зарплату

"Мы заранее планировали максимальные мотивационные меры, и эти меры реализуются. Полицейские за сверхурочную работу, за повышенную нагрузку, обязательно получат повышенную зарплату за июль", - сказал радио LRT генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

По его словам, для обеспечения безопасности мероприятия, которое проходило в течение нескольких дней и привлекло внимание всего мира, было задействовано оптимальное количество сотрудников.

"Мы работали с другими учреждениями по заранее подготовленным планам. Эти планы немного корректировались в зависимости от ситуации. Мы оценили подверженные риску места: мосты, подъезды к гостиницам, к объектам, где проходило то или иное мероприятие. Думаю, что предусмотренное количество сотрудников было действительно оптимальным. Конфликтов удалось избежать", - сказал генеральный комиссар.