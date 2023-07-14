14 июля 2023 г. 17:43

В Литве за сверх нагрузку во время саммита НАТО сотрудники полиции получат повышенную зарплату

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Полторы тысячи сотрудников полиции со всей Литвы работали в Вильнюсе во время саммита НАТО, им выплатят сверхурочные.

"Мы заранее планировали максимальные мотивационные меры, и эти меры реализуются. Полицейские за сверхурочную работу, за повышенную нагрузку, обязательно получат повышенную зарплату за июль", - сказал радио LRT генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

По его словам, для обеспечения безопасности мероприятия, которое проходило в течение нескольких дней и привлекло внимание всего мира, было задействовано оптимальное количество сотрудников.

"Мы работали с другими учреждениями по заранее подготовленным планам. Эти планы немного корректировались в зависимости от ситуации. Мы оценили подверженные риску места: мосты, подъезды к гостиницам, к объектам, где проходило то или иное мероприятие. Думаю, что предусмотренное количество сотрудников было действительно оптимальным. Конфликтов удалось избежать", - сказал генеральный комиссар.

"Мы задействовали полицейских из всех уездов, кроме Клайпеды. Жизнь в этом уезде кипит не менее активно, чем в Вильнюсе во время саммита НАТО. Поэтому все полицейские страны приехали в Вильнюс, а часть и в Каунас", - пояснил Р. Пожела.

Общественный порядок во время саммита НАТО обеспечивали Литовская полиция, Служба охраны государственной границы (СОГГ), Служба общественной безопасности (СОБ) и Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

Общественный порядок ежедневно обеспечивали от 1000 до 1500 полицейских при поддержке Союза стрелков, сторонников полиции, а также сил из Польши, Латвии, Эстонии, Молдовы и Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ "Frontex".

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