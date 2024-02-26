В Литве за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась, зафиксированы три случая смерти от гриппа

По данным НЦОЗ за 19-25 февраля, уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией составил 1363,2 случая на 100 тыс. жителей, тогда как на предыдущей неделе этот показатель составлял 1422,5 случая на 100 тыс. жителей

На прошлой неделе самые высокие показатели заболеваемости гриппом, COVID-19 и ОРВИ фиксировались в Казлу-Рудском, Каунасском районном и Вильнюсском городском самоуправлениях. Эпидемический порог заболеваемости зафиксирован в 10 самоуправлениях, но на сегодняшний день ни в одном из них не объявлена ​​эпидемия.

Сообщается также, что на прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 97 человек: 53 ребенка, 7 человек в возрасте 18-64 лет и 37 человек старше 65 лет. Шестеро взрослых находились на лечении в отделениях интенсивной терапии.