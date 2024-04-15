В Литве за неделю снизилась заболеваемость гриппом

Сообщается, что общий показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Литве составил 934,6 случая на 100 тыс. жителей.

Самый низкий показатель заболеваемости – в Утенском уезде, самый высокий – в Вильнюсском. Ни в одном муниципалитете Литвы эпидемический уровень заболеваемости не превышен.

На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 16 человек, в том числе 9 детей (в возрасте 0-17 лет), 2 взрослых (18-64 года) и 5 человек старше 65 лет.