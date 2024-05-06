В Литве за минувшую неделю снизилась заболеваемость гриппом, COVID-19 и ОРВИ

По данным НЦОЗ, на прошлой неделе показатель общей заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 снизился до 847,3 случая на 100 тыс. жителей, тогда как на позапрошлой неделе он составлял 1026,5 случая на 100 тыс. жителей.

Самый низкий уровень заболеваемости зафиксирован в Паневежском округе, самый высокий – в Вильнюсском округе. Ни в одном из муниципалитетов эпидемический порог не был превышен.

За последнюю неделю в Литве из-за гриппа госпитализированы 2 человека – один ребенок и один взрослый старше 65 лет. Ни один больной не находился на лечении в отделениях интенсивной терапии.

На прошлой неделе не зафиксировано ни одного случая смерти от гриппа. Всего в этом сезоне зафиксировано 27 случаев смерти от гриппа.