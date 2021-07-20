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В Литве на этой неделе установлен еще 31 случай дельта-варианта (индийского) коронавируса, сообщила во вторник Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем.
В Литве выявлен еще 31 случай дельта-штамма коронавируса
© Vida Press

Также установлено еще 29 случаев альфа-штамма (британского), шесть случаев штамма B.1.620 (зафиксированного в Литве, в Аникщяй) и один случай гамма-штамма (бразильского).

В Литве в общей сложности установлено 10 тысяч случаев альфа-штамма, 236 - штамма B.1.620, 84 случая дельта-штамма, 13 случаев бета-штамма (южноафриканского), восемь случаев - гамма-штамма.

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