В Литве выявлен еще 31 случай дельта-штамма коронавируса

Также установлено еще 29 случаев альфа-штамма (британского), шесть случаев штамма B.1.620 (зафиксированного в Литве, в Аникщяй) и один случай гамма-штамма (бразильского).

В Литве в общей сложности установлено 10 тысяч случаев альфа-штамма, 236 - штамма B.1.620, 84 случая дельта-штамма, 13 случаев бета-штамма (южноафриканского), восемь случаев - гамма-штамма.