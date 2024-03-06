В Литве выступит российский комик, это известие вызвало ажиотаж

"Я против войны", – часто в своих интервью говорит Незлобин.

Свою позицию он может открыто представлять, поскольку уже второй год не живет в России. Он начал делать карьеру в США с 2019 года, но эмигрировал туда, когда Россия напала на Украину.

В российских СМИ пишут, что с первых дней так называемой "специальной военной операции" (в России запрещено использовать слово "война") Незлобин осуждает действия российских властей.

"Я со своей страной, но, я думаю, что моей стране плохо. Я против того, что начали власти моей страны. Я так думаю, но в комментариях люди пишут: "Ты – предатель", – сказал он в интервью и возмущался тем, что кремлевский режим угрожает критикам тюрьмой.

Он признал, что, узнав о войне, два дня пролежал в постели, думал, что делать дальше. Думал идти протестовать, но это означало быть арестованным, а ведь это ничего не изменит.