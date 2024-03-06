В Литве выступит российский комик, это известие вызвало ажиотаж

"Я против войны", – часто в своих интервью говорит Незлобин.
Свою позицию он может открыто представлять, поскольку уже второй год не живет в России. Он начал делать карьеру в США с 2019 года, но эмигрировал туда, когда Россия напала на Украину.
В российских СМИ пишут, что с первых дней так называемой "специальной военной операции" (в России запрещено использовать слово "война") Незлобин осуждает действия российских властей.
"Я со своей страной, но, я думаю, что моей стране плохо. Я против того, что начали власти моей страны. Я так думаю, но в комментариях люди пишут: "Ты – предатель", – сказал он в интервью и возмущался тем, что кремлевский режим угрожает критикам тюрьмой.
Он признал, что, узнав о войне, два дня пролежал в постели, думал, что делать дальше. Думал идти протестовать, но это означало быть арестованным, а ведь это ничего не изменит.
Он переехал в США, хотел ехать на гастроли по Европе, заработок обещал передать в качестве помощи Украине. Однако тур не состоялся, в этом Незлобин обвинил его организаторов, те в оправдание сказали, что не могли продать билеты.
Незлобин упоминал, что решение эмигрировать было спонтанным, жена актера не была рада этому, в семье даже возникли разногласия.
Этот факт по-своему интерпретировали российские пропагандисты. Один из основных рупоров Кремля "Комсомольская правда" обвинил Незлобина в том, что он насильно вывез в США свою дочь, поэтому и его жене пришлось уехать.
"По данным источника, комик Александр Незлобин периодически выступает в ОАЭ для несколько сотен зрителей. Билет на его концерт можно приобрести за 150 долларов. Известно, что остальное время юморист подрабатывать таксистом Uber в США. После эмиграции ему стало трудно жить за границей", – писал рупор Кремля.
Правда, напоминают, что в 2016 г. в фильме "Жених", режиссером которого был Незлобин, немец говорит русскому: "Крым – ваш".
Позже, Незлобин в свое оправдание говорил, что в общем контексте это должно было звучать как шутка, признал свою ошибку и говорил, что украинцы ему этого никогда не простят.