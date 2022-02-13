В Литве выросли и цены на цветы

"Мы сами не повышали цены ни на цент", – божилась директор похоронного бюро Grauduva Аушра Бертулене.

По ее словам, цены подняли поставщики, а с ними не поторгуешься.

"Говорят - не хочешь, не по карману – не бери, – сказала Бертулене. – Все потому, что во время пандемии обанкротилось немало голландских цветочных хозяйств, а у оставшихся достаточно покупателей, вот они и диктуют цены. Ведь практически все цветы, которые продают в Литве - из Голландии".

Несмотря на то, что цены на цветы растут, время прощания с покойными сокращают, похорон без цветов не бывает.

По словам Бертулене, букеты ставят рядом с урнами, такой букет стоит 60 евро, композиции около гроба обходятся в 200 евро.

"Это дорого. А ведь пособие на похороны сейчас увеличили всего на 16 евро, до 336 евро", – заметила она.

Директор Grauduvа сказала, что пандемия научила людей практичности.

"Те, кто приходит прощаться с покойным, редко несет букеты или венки. Обычно покупают два цветка, а близким покойного вручают конверт с деньгами", – сказала Бертулене.

Но и эти два цветка подорожали: в прошлом году роза стоила 1,2–1,4 евро, а сейчас 2,5 евро.

Покупающие цветы на похороны не задумываются о том, что цены обусловлены праздниками, которые празднуют живые. И такое наблюдается во всей Европе.

"В январе поставщики объяснили подорожание приближением Дня Св. Валентина, – сказала она. – И что ты их скажешь, до праздника ведь месяц... Такой рынок".

Хозяйка салона Juoda orchidėja Гитана Вегелене подтвердила - цветы подорожали.

"Одни розы подорожали на 50 центров за штуку, вот и посчитайте, на сколько дороже сейчас букет", – сказала она.

"Перед пандемией люди покупали цветы, которые были упакованы в коробки. Сейчас мода на коробки проходит, люди снова покупают букеты. Возвращается и целлофановая упаковка", – рассказала Вегелене.

По ее словам, в последнее время люди реже покупают цветы. На похороны приходит меньше людей, люди боятся заразиться.

Вегелене надеется на улучшение ситуации по случаю Дня Св. Валентина.

Хозяйка салона Kupolė Юлия Шведараускене сказала, что новые цены ее не удивляют, поскольку для выращивания цветов в теплицах нужно тепло, а энергоресурсы дорожали по всей Европе.