В Литве выделяют "три невидимые группы": наблюдается опасная тенденция

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В этом году в Литве было проведено социологическое исследование, которое показало сплочение и открытость общества в вопросе принятия беженцев из Украины, но вскрыло опасные тенденции, связанные с отношением к некоторым нацменьшинствам. По словам экспертов, статус Литвы сейчас изменился, поэтому важно ответить на вопрос: как будем жить дальше?
Šioje nuotraukoje, darytoje 2022 m. rugsėjo 25 d., nuo mobilizacijos pabėgęs anoniminis buvęs Rusijos karininkas AFP žurnalistui Suomijoje rodo savo Rusijos pasą.
Šioje nuotraukoje, darytoje 2022 m. rugsėjo 25 d., nuo mobilizacijos pabėgęs anoniminis buvęs Rusijos karininkas AFP žurnalistui Suomijoje rodo savo Rusijos pasą.
© AFP / Scanpix

Исследование в 2022 году провели Diversity Development Group Отдела этнических исследований Социологического института при Литовском центре социальных наук и Media4change.

По данным опроса, принятие беженцев из Украины в Литве одобрили 80% респондентов, в целом снизилась враждебность к беженцам: 27% сказали, что не хотели бы жить рядом с беженцами (в 2021 году таких было 47%).

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Почти 60% участников опроса указали, что не хотели бы жить рядом с цыганами. Выросло число респондентов, которые не хотели бы жить рядом с русскими: с 6% до 16%. Кроме того, 74% респондентов указали, что отношение к проживающим в Литве русским в этом году ухудшилось.

Об этом в передаче на Žinių radijаs говорили директор Департамента нацменьшинств Вида Минтвидайте и представитель компании MediaskopasАйдас Петрошюс.

По словам Петрошюса, в СМИ "обесчеловечивают" россиян и белорусов.

"Мы считаем это опасной тенденцией. Я понимаю, откуда это:есть объективные события, новости, которые поступают о тех ужасах, которые российская армия устраивает в Украине, есть вещи, которые шокируют, но параллельно это обесчеловечивание, особенно в отношении русских, имеет прецеденты в истории и они показывают, что это опасное явление", – сказал он.

По его словам, это проявляется в "ярлыках", которые навешивают на русских.

"Обычно "рядовых русских" и "рядовых белорусов" представляют как людей с промытыми мозгами, которые не могут, а возможно и не хотят сопротивляться деспотическим режимам в своих странах. Обычно их подозревают или обвиняют, в том, что они тихо или активно поддерживают преступления своих режимов", – заметил Петрошюс.

Такое приравнивание белорусов к россиянам в СМИ, по мнению эксперта, уже возымело эффект – по данным опроса, отношение к белорусам ухудшилось больше, чем к россиянам.

Петрошюс заметил, что в Литве есть "три невидимые группы", когда мы говорим о нацменьшинствах: литовские русские, литовские белорусы и литовские украинцы. Он сказал, что, несмотря ни на что, литовские СМИ стараются сохранить объективность.

Монтвидайте отметила, что и прежде исследования показывали, что в общественном пространстве нацменьшинства в Литве мало проявляются или информация о них не была негативной.

"Сейчас появились тревожные тенденции. Мы видим, что мало говорят о живущих в Литве людях, о тех, кто здесь родился. Цель опросов – подумать, что надо делать, наверное, встречаться, говорить", – сказала она.

Монтвидайте сказала, что может привести пример как минимум 20 русских, которые приехали в Литву работать, учиться как в страну мечты, западную страну, где можно общаться на русском языке.

"Они были бы отличными гражданами нашей страны, но нынешний раздор, накал общества может мешать осознанию толерантности и общему микроклимату", – заметила Монтвидайте.

По ее словам, статус Литвы а самом деле изменился: Литва стала страной, принимающей иммигрантов.

"Мы должны искать ответ, (…) как мы будем взаимодействовать с большой волной украинцев? Какая-то их часть уедет, но в каждой стране останутся большие общины украинцев", – заметила она.

Тут и вопрос школ и другие аспекты, касающиеся иммигрантов всех национальностей.

"В нашей стране чувствительно относятся к вопросу языка, я знаю это по общению с уехавшими из Литвы литовцами – очень чувствительно реагируют, если литовцы за границей во втором-третьем поколении не сохраняют литовский язык. Также мы выдвигаем к обществу высокие требования и, видимо, они обоснованы - каждый приезжий, который решил жить в этой стране, должен знать ее язык. Необходимость в языковых курсах огромная, но для этого нужен микроклимат: на работе, на улице, на курортах" – акцентировала Монтвидайте.

Она привела пример - русскоязычных, отдыхавших в Друскининкай просили покинуть некоторые заведения.

"Это фобии. Исследования нужны, чтобы выявить такую опасность", – заметила она.

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