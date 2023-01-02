В Литве вступила в силу поправка к Трудовому кодексу: кого она касается

В воскресенье, 1 января, в силу вступили принятые Сеймом поправки к Трудовому кодексу.

Сокращенная норма рабочего времени будет применяться к одному из родителей (приемных родителей) или опекунов по их выбору до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. При работе 4 дня в неделю в течение этого периода человеку будет выплачиваться фиксированная зарплата того же размера.

Ожидается, что такое правовое регулирование будет стимулировать работников раньше вернуться на работу, не теряя при этом своей квалификации и связи с рабочим местом, и в то же время позволит эффективно ухаживать за маленьким ребенком. Также ожидается, что, если 4-дневная рабочая неделя оправдает себя в госсекторе, ее добровольно начнет применять и частный сектор.

Эта поправка к Трудовому кодексу – предложение из семейного пакета, инициированного в прошлом году председателем Сейма Викторией Чмилите-Нильсен.

21 апреля прошлого года за поправки к Трудовому кодексу проголосовали 98 членов Сейма, 27 парламентариев воздержались.