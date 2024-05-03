2024.05.03 10:39

В Литве впервые проводится экзамен по грамотности в области дезинформации

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas Vilniuje
Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas Vilniuje
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
В пятницу в Литве впервые пройдет экзамен по грамотности в области дезинформации для предварительно зарегистрировавшихся учащихся 9-12 классов.

Экзамен для школьников организует канцелярия правительства совместно с центром анализа дезинформации Debunk.org.

Как указано в сообщении правительства, сначала школьники встретятся с мастерами анализа дезинформации. На лекции они обсудят дезинформацию, искусственный интеллект и алгоритмы социальных сетей, а затем примут участие в экзамене, проверят приобретенные знания.

Экзамен будет проходить в интерактивном режиме в виртуальном пространстве.

Класс, показавший лучшие результаты, будет приглашен во Дворец правительства и награжден.

"Я думаю, что грамотность в области дезинформации в наши дни так же необходима, как и догадливость в информационных технологиях, понимании текста или других областях, хорошо известных школьникам. Я надеюсь, что этот экзамен станет не только красивой традицией, но и будет способствовать интеграции грамотности в области дезинформации в образовательные программы", - говорит канцлер правительства Гедре Бальчитите.

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