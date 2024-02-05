В Литве в уже оборудованных укрытиях могут спрятаться примерно 30% жителей

"По данным за прошлую неделю, насчитывается почти 3,3 тыс. укрытий. В основном это общественные здания, где люди смогут найти убежище именно в случае воздушной тревоги", – сказал в понедельник радиостанции LRT Д. Гурявичюс.

"Около 30% жителей уже смогли бы укрыться в таких общественных зданиях в случае воздушной тревоги. Не считая индивидуального жилья, где человек сам оборудовал безопасное помещение", – сказал он.

По словам специалиста, "несколько муниципалитетов" уже достигли цели по количеству укрытий, якобы в основном это – районы Центральной Литвы. Задача – чтобы в сельской местности укрытия вмещали бы не менее 40% населения, в городе – 60%.

Весной 2022 г. после проведения инвентаризации сооружений коллективной защиты было выявлено около 1,8 тыс. мест, пригодных для укрытия. По подсчетам того времени, в случае чрезвычайной ситуации убежищ хватило бы примерно на полмиллиона человек или 17% населения страны.