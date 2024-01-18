В Литве в 2023 году увеличилось число ДТП со смертельным исходом

Согласно сообщению полиции, статистика дорожно-транспортных происшествий за последние несколько лет показывает, что, хотя количество смертей на дорогах в прошлом году выросло, оно не достигло допандемического периода.
В 2023 году дорожно-транспортных происшествий произошло всего на несколько больше, количество пострадавших было немного меньше, но по сравнению с 2022 годом погибло примерно на 30% больше людей.
По данным Информационной системы о дорожно-транспортных происшествиях на 15 января 2024 г., в 2023 году в дорожно-транспортных происшествиях в Литве погибло 160 человек.
В прошлом году на дорогах страны погибло примерно на 14% меньше людей, чем в 2019 году, но по сравнению с 2022 годом количество погибших в прошлом году выросло более чем на 30%, а по сравнению с 2021 годом – на 9%.
Число смертей на 1 млн жителей в прошлом году выросло до 55
По данным полиции, в прошлом году на дорогах погибли 124 мужчины и 36 женщин, в том числе: 64 водителя автомобиля и 19 водителей мотоциклов, 23 пассажира, 11 велосипедистов и 33 пешехода. 34 проц. человек погибли в темное время суток.
По вине нетрезвых водителей транспортных средств погибло 10 человек (в 2022 году – 15), по вине лиц, находившихся в нетрезвом состоянии и не имевших права управлять транспортными средствами – 4 (в 2022 году – 9).
Больше всего погибших пришлось на Вильнюсский и Каунасский уезды – 34 и 26 человек соответственно. Больше всего количество смертей увеличилось в Каунасском уезде – с 17 случаев в 2022 году до 26 случаев в 2023 году.
Погибло 15 несовершеннолетних (10 мальчиков и 5 девочек): 8 пассажиров, 3 пешехода, 2 водителя мопеда (мотоцикла), водители четырехколесного мотоцикла и велосипеда. Младший из них – семимесячный мальчик (пассажир автомобиля). Большинство погибших (34 человека) – люди старше 65 лет.
Скорость убивает водителей и калечит невинных людей
Оценивая первоначальные обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, сотрудники полиции отмечают, что основной причиной ДТП, повлекших за собой гибель участников дорожного движения, является скорость.
"33% всех аварий на дорогах, когда была превышена разрешенная скорость движения или не выбрана безопасная скорость движения, закончились смертью участников дорожного движения", - говорится в сообщении полиции.
Другими тремя основными причинами ДТП являются: несоблюдение безопасного расстояния (9%), нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов, повлекшие за собой ДТП и гибель людей (8%), а также непропуск пешеходов на пешеходном переходе или невыполнение других обязанностей перед пешеходами (5%).
В 2023 году произошло 2 863 дорожно-транспортных происшествия, на дорогах получили ранения 3 279 человек. По сравнению с 2022 годом число пострадавших в ДТП сократилось на 1,8%. За последние шесть лет в среднем происходило около 2 900 дорожно-транспортных происшествий.