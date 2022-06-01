В Литве увеличивается ННМ, пенсии, "детские" деньги и другие выплаты

Цель - амортизация последствий инфляции, снижение нищеты и социального разобщения, отмечает правительство Литвы.

Часть повышенных выплат считают за текущий месяц, а часть - за прошлый, поэтому повышение выплат жители почувствуют в разное время: одни с июня, а другие - с июля.

Необлагаемый налогами минимум увеличится до 540 евро – он увеличится для людей с самыми небольшими зарплатами, у которых годовые доходы не превышают 12 средних зарплат. Получающие минимум будут получать "на руки" в месяц на 16 евро больше, чем сейчас, а люди с доходами 1000 евро - на 12 евро больше.

С января ННМ составлял 460 евро, сейчас он будет 540 евро и эти деньги будут считать на все доходы за 2022 год. Поэтому в 2023 году жители получат больше выплат из Налоговой инспекции, когда заполнят декларации.

Пенсии по старости в среднем увеличатся на 25 евро до 510 евро для пенсионеров с обязательным стажем, средняя пенсия увеличится на 22 евро - до 482 евро. Средние пенсии по инвалидности увеличатся на 10–21 евро.

Базовые социальные выплаты составят 46 евро, база пенсионного пособия будет 173 евро, база целевых компенсаций – 138 евро, размер поддерживаемых государством доходов – 147 евро. После повышения всех этих пособий их получатели в зависимости от категории будут получать на 11,5–51,75 евро в месяц больше, чем сейчас. Меньше всего увеличится пособие по утрате кормильца, больше всего – пенсионное пособие для людей до 24 лет со 100% нетрудоспособностью.

После повышения базового размера социальных выплат увеличиваются и зависящие от него пособия: например, "детские" деньги до 80,5 евро, а для многодетных, малоимущих семей и семей с детьми-инвалидами – до 127,88 евро. Также увеличатся одноразовые пособия на детей и пособия для беременных, выплаты по опеке, размер выплат на расходы, связанные с покупкой необходимых вещей, выплаты для людей, присматривающих за учащимся ребенком, выплаты родителям двойняшек (тройняшек и т.д.), выплаты на усыновленных детей, выплаты на детей, отцы которых были призваны в армию.

После повышения базы целевых компенсаций в зависимости от потребностей по уходу за человеком выплаты увеличатся на 7,2-31,2 евро.

После повышения поддерживаемого государством размера в среднем размер социального пособия увеличится на 109-125 евро. Этот размер актуален при выявлении права на денежную социальную помощь малоимущим жителям, права на социальную помощь для школьников, дополнительные выплаты на детей, помощь на приобретение или аренду жилья и др.