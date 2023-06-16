Принятые поправки предусматривают, что за крики, свист, громкое пение или игру на музыкальных инструментах, других звуковых устройствах или другие шумные действия на улицах, площадях, в парках, на пляжах, в общественном транспорте и других общественных местах, а в вечернее время (с 19 до 22 час.) и в ночное время (с 22 до 7 час.) – и в жилых помещениях, предприятиях, учреждениях или организациях, когда это нарушает спокойствие, отдых или работу лиц, будет налагаться штраф в размере от 80 до 200 евро. До сих пор на шумящих налагались штрафы в размере от 20 до 80 евро. При этом руководители юридических лиц или другие ответственные лица также будут больше платить за шум – от 200 до 300 евро.

Отмечается, что за повторные правонарушения физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 (было 80) до 300 евро, руководители юридических лиц или иные ответственные лица – на сумму от 300 до 400 евро.

Поправки одобрили 60 членов Сейма, против проголосовали 17, воздержались 30 парламентариев.