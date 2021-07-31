В ходе исследования последовательности ДНК также обнаружены 33 случая альфа-штамма (британского) и один случай штамма B.1.620 (зафиксированного впервые в литовском Алитусе).
На минувшей и этой неделе больше всего образцов с дельта-вариантом было взято в Вильнюсском (82 случаев) и Шяуляйском (70 случаев) округах. В Клайпедском округе за этот период фиксировалась 66 случаев дельта-штамма, а Каунасском – 64.
В общей сложности в Литве обнаружено более 10 тыс.случаев альфа-штамма, более 400 случаев дельта-штамма, более 2000 штамма B.1.620, более 10 случаев бета-штамма (южноафриканского).
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