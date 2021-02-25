В Литве установлено 11 новых случаев британского штамма коронавируса

Как сообщает Минздрав, подтверждения этому получены в лаборатории Каунасской клинической больницы Литовского университета медицинских наук.
В лаборатории за последнюю неделю изучено 96 проб, а в среду в 11-и пробах установлен данный штамм.
Шесть проб с британским штаммом поступили из Вилкавишкиса, четыре - из Каунаса, одна - из Мариямполе.
В Литве сейчас в общей сложности зафиксировано 12 случаев заражения британским штаммом вируса.
Первый пациент уже выздоровел.
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