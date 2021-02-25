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В Литве установлено 11 новых случаев британского штамма коронавируса, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
В Литве установлено 11 новых случаев британского штамма коронавируса
© Zuma Press / Scanpix

Как сообщает Минздрав, подтверждения этому получены в лаборатории Каунасской клинической больницы Литовского университета медицинских наук.

В лаборатории за последнюю неделю изучено 96 проб, а в среду в 11-и пробах установлен данный штамм.

Шесть проб с британским штаммом поступили из Вилкавишкиса, четыре - из Каунаса, одна - из Мариямполе.

В Литве сейчас в общей сложности зафиксировано 12 случаев заражения британским штаммом вируса.

Первый пациент уже выздоровел.

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