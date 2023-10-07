В Литве урезали расценки на услуги нотариусов, но часть услуг подорожает

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: TEISMAI.LT

С октября в Литве изменились цены на услуги нотариусов: одни выросли, другие уменьшились. Власти изменили цены так, что не осталось услуг, за которые нотариусы могли бы взимать разную плату, как было до сих пор. Подробно об этом рассказали журналисты LNK.

Госконтроль несколько лет назад указал, что люди платят нотариусам за те же услуги разные суммы.

"Порядок, который регламентировал тогда цены, включал большую разницу между минимальной и максимальной платой за услуги, вот и получалось, что нотариусы сами решали, сколько человек будет платить за определенное их действие", – сказала представитель Госконтроля Лаура Страчинскене.

Жители также заметили, что услуги нотариусов дорогие, а цены разные.

"Идешь к одному – одна цена, к другому – другая", – сказал встреченный на улице мужчина.

"Один раз мы с мужем ходили, передавали один другому право собственности, в ужас пришли от цен", – заметила женщина.

"Конечно дорого, особенно, что касается вопроса наследования. Кажется, что второй раз платишь за ту же квартиру", – удивлялась другая.

О прибыльной деятельности нотариусов в Литве писали неоднократно.

Бывший председатель Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас сказал, что просто в Литве слишком мало нотариусов, вот и не хватает конкуренции.

"Государство устанавливает прибыльные расценки, поэтому неважно, где работает нотариус - в городе или в деревне, он работает прибыльно. Это значит, что в деревне нотариусы держатся на плаву, а в городах зарабатывают миллионы", – сказал он.

Да и налоги нотариусы платят небольшие.

"Нотариус, зарабатывающий миллионы, платит такие же налоги, как сапожник или парикмахер. Все эти условия дают возможность нотариусам работать прибыльно", – сказал Маяускас.

Налоги для нотариусов не пересматривали, но изменили расценки так, чтобы не было услуг, за которые можно было брать разные суммы.

"Например, могло быть написано, что расценки от 5 до 40 евро", – сказала вице-министр юстиции Габия Григайте-Даугирде.

Кроме того, нотариусы лишились возможности получать деньги за дополнительную работу. Например, подтверждение доверенности стоило 10 евро, а еще 10 евро нотариусы брали за подготовку проекта доверенности, а за передачу данных в регистр брали еще 8 евро.

"Что это значит? Вместо 10 евро, человек платил 28. После изменений будет фиксированная плата 15 евро", – сказала Григайте-Даугирде.

Маяускас приветствует новый порядок, но говорит, что такие изменения надо делать чаще.

"Расценки государство должно пересматривать регулярно. Да, как люди регулярно стригут ногти, так государство должно урезать расценки и свои расходы, а не раз в 10 лет", – сказал он.

"Упомянутая мной методика дает министерству возможность оценивать доходы нотариусов ежегодно и решать, что надо - увеличить число нотариусов в каких-то регионах или пересмотреть расценки", – сказала Григайте-Даугирде.

Нотариальная палата не комментирует действия правительства и говорит, что просто выполняет закон.

Григайте-Даугирде подчеркнула, что после изменений есть и стоимости услуг, которые увеличились, но большая их часть – уменьшилась. Например, раньше плата за составление завещания была больше 70 евро. По новым расценкам, это будет 40 евро. За принятие наследства или отказ от него нотариусу платили больше 40 евро. А октября плата составит 34 евро.

На треть снизится плата за утверждение ипотеки при закладывании имущества.

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