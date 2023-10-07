В Литве урезали расценки на услуги нотариусов, но часть услуг подорожает

Госконтроль несколько лет назад указал, что люди платят нотариусам за те же услуги разные суммы.

"Порядок, который регламентировал тогда цены, включал большую разницу между минимальной и максимальной платой за услуги, вот и получалось, что нотариусы сами решали, сколько человек будет платить за определенное их действие", – сказала представитель Госконтроля Лаура Страчинскене.

Жители также заметили, что услуги нотариусов дорогие, а цены разные.

"Идешь к одному – одна цена, к другому – другая", – сказал встреченный на улице мужчина.

"Один раз мы с мужем ходили, передавали один другому право собственности, в ужас пришли от цен", – заметила женщина.

"Конечно дорого, особенно, что касается вопроса наследования. Кажется, что второй раз платишь за ту же квартиру", – удивлялась другая.

О прибыльной деятельности нотариусов в Литве писали неоднократно.

Бывший председатель Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас сказал, что просто в Литве слишком мало нотариусов, вот и не хватает конкуренции.