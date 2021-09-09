В Литве три дня будет стоять летняя погода

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Погоду в Литве обуславливает зона высокого давления. Благодаря этому ожидается малооблачная погода.
В четверг осадков не ожидается. Воздух прогреется до 21-25, на западе страны до 26 градусов тепла.
В пятницу также будет тепло. Погода будет солнечной и без осадков. Ночью будет 8-13, а днем 21-26 градусов тепла.
В субботу тепло еще сохранится, однако появятся облака, увеличится вероятность осадков, особенно на западе страны.
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