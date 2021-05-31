В Литве стартует массовая вакцинация, что надо сделать для регистрации

Жителей до 18 лет прививают только вакциной Comirnaty.
Moderna, Vaxzevria и Janssen можно прививаться только с 18 лет.
Жителей приглашают регистрироваться на сайте www.koronastop.lt или по номеру 1808. По интернету можно регистрировать не только себя, но своих близких, родственников, соседей и т.д.
При регистрации можно выбрать вакцинацию в любом муниципалитете и любую вакцину.
После регистрации на телефон придет смс-сообщение с указанием места, времени вакцинации и номером регистрации. Жителей просят приезжать не раньше чем за 10 минут до прививки и предъявлять удостоверение личности.
Время и дату второй прививки система генерирует автоматически: Comirnaty через 21 день; Moderna – через 28 дней; Vaxzevria – через 12 недель.
Если человек не может приехать на вторую прививку в указанное время, он может поменять время регистрации на более позднее по интернету или по номеру 1808.
На сайте www.koronastop.lt можно
1 Поменять место и время вакцинации.
2 Если речь идет о второй дозе Comirnaty – то можно лишь отсрочить ревакцинацию. Поменять это можно только на той неделе, на которую была автоматически назначена вакцинация.
3 В случае с Moderna – ревакцинацию также можно только отсрочить. Поменять это можно только на той неделе, на которую была автоматически назначена вакцинация.
4 В случае с Vaxzevria – можно привиться раньше, чем указано, если в силу объективных причин житель не может ждать 12 недель. Самому сделать это не удастся. Надо обращаться по контактам, указанным на сайте www.koronastop.lt, в разделе Vakcinacijа, Vakcinacija savivaldybėse. Отсрочить вакцинацию можно и самостоятельно. Поменять это можно только на той неделе, на которую была автоматически назначена вакцинация.
Через горячую линию 1808 можно
5 Поменять время вакцинации на более позднее - не позже чем через 7 дней. Поменять можно время только свое.
6 По телефону ускорить ревакцинацию Vaxzevria нельзя, оператор порекомендует обращаться на сайт koronastop.lt (Vakcinacijos, Vakcinacija savivaldybėse).
Отмена вакцинации: на сайте www.koronastop.lt. Первую прививку можно отозвать только лично. Через горячую линию 1808 отозвать запись невозможно, оператор сообщит, что после неявки, в системе автоматически фиксируется отмена. Записаться заново можно только через сутки.
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