В Литве стартует массовая вакцинация, что надо сделать для регистрации

Жителей до 18 лет прививают только вакциной Comirnaty.

Moderna, Vaxzevria и Janssen можно прививаться только с 18 лет.

Жителей приглашают регистрироваться на сайте www.koronastop.lt или по номеру 1808. По интернету можно регистрировать не только себя, но своих близких, родственников, соседей и т.д.

При регистрации можно выбрать вакцинацию в любом муниципалитете и любую вакцину.

После регистрации на телефон придет смс-сообщение с указанием места, времени вакцинации и номером регистрации. Жителей просят приезжать не раньше чем за 10 минут до прививки и предъявлять удостоверение личности.

Время и дату второй прививки система генерирует автоматически: Comirnaty через 21 день; Moderna – через 28 дней; Vaxzevria – через 12 недель.

Если человек не может приехать на вторую прививку в указанное время, он может поменять время регистрации на более позднее по интернету или по номеру 1808.

На сайте www.koronastop.lt можно

1 Поменять место и время вакцинации.

2 Если речь идет о второй дозе Comirnaty – то можно лишь отсрочить ревакцинацию. Поменять это можно только на той неделе, на которую была автоматически назначена вакцинация.

3 В случае с Moderna – ревакцинацию также можно только отсрочить. Поменять это можно только на той неделе, на которую была автоматически назначена вакцинация.

4 В случае с Vaxzevria – можно привиться раньше, чем указано, если в силу объективных причин житель не может ждать 12 недель. Самому сделать это не удастся. Надо обращаться по контактам, указанным на сайте www.koronastop.lt, в разделе Vakcinacijа, Vakcinacija savivaldybėse. Отсрочить вакцинацию можно и самостоятельно. Поменять это можно только на той неделе, на которую была автоматически назначена вакцинация.

Через горячую линию 1808 можно

5 Поменять время вакцинации на более позднее - не позже чем через 7 дней. Поменять можно время только свое.

6 По телефону ускорить ревакцинацию Vaxzevria нельзя, оператор порекомендует обращаться на сайт koronastop.lt (Vakcinacijos, Vakcinacija savivaldybėse).

Отмена вакцинации: на сайте www.koronastop.lt. Первую прививку можно отозвать только лично. Через горячую линию 1808 отозвать запись невозможно, оператор сообщит, что после неявки, в системе автоматически фиксируется отмена. Записаться заново можно только через сутки.